Başkan Altınok: “Gençler kaykay keyfini Keçiören'de yaşıyor”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda bulunan kaykay ve paten parkurunun Ankara'nın birçok noktasından gelen gençler için idman yapma imkânı sunduğunu ve gençlerin burada büyük bir keyif yaşadığını söyledi. Amatör olarak kaykay yapan genç sporcuların keyifli anlarına da tanıklık eden Altınok, gençlerin parkura ilişkin fikirlerini de dinledi.

“Benim en iyi arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir” diyen Altınok, gençlerle gerçekleştirdiği sohbet sırasında şunları dile getirdi:

Şehrimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal donatı alanlarının sayısını çoğaltıyoruz. Halı sahalarımızı ücretsiz yaptık. Biz çocukken Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkâr olduk ve ortaya koyduğumuz tesisler, parklar, spor kompleksleri ve sosyal donatı alanlarıyla gençlerimizin ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkân sağladık. Keçiören'imizi gelecek nesillerimize daha yaşanabilir şekilde bırakmak için şehrimize hizmetkâr olmaya devam ediyoruz.”

Akrobatik gösterilere sahne oluyor

Keçiören'deki Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda adrenalin tutkunu gençleri buluşturan tesis akrobatik gösterilere de sahne oluyor. Kendi aralarında düzenledikleri amatör yarışlarla çevredeki vatandaşlara seyirlik gösteriler sunan geçler paten ve kaykayla hünerlerini sergiliyor.