Başkan Altınok: “Hizmette bir neferiz”

Altınok hizmette bir neferdir. Allah utandırmasın” dedi.

Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların temsilcileri, Başkan Turgut Altınok'a tebrik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Altınok'un dünkü misafirleri ilk olarak Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci ve yönetim kurulu üyeleri ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Kaseinov, Başkan Altınok'a Türkmenistan'a özgü kalpak ve cüppe hediye ederken, Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri de plaket takdiminde bulundu. Kalpağı ve cüppeyi giyen Altınok, üzerinde Türk kültürüne özgü motiflerin bulunduğu hediye için teşekkür etti.

Altınok'u daha sonra Balâ Kaymakamı Mithat Can Kutluca ziyaret etti. Kendisi de Balâlı olan Başkan Altınok, ziyaretinden dolayı Kutluca'ya teşekkür etti. Başkan Altınok'u ayrıca Şehit Kubilay Mahalle Muhtarı Sultan Bilecen, Ankara Karabüklüler Derneği Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas İmranlı Süvariler Köyü Derneği, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve ilçe teşkilatı, Etlik Ticaret Merkezi esnafları, Balâ Kerişli ve Tol Mahallesi muhtarları, eski Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin ve eski Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, Bosna-Hersek Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Eğitim Derneği Başkanı Mevlüt Özdemir ve beraberindeki heyet, Yeni Refah Partisi Keçiören İlçe Yönetimi, Yargıtay Onursal Daire Başkanı Mehmet Berber, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Kamilocak Mahallesi Muhtarı Kemal Kuşdoğan, Yeşilöz Mahalle Muhtarı Cafer Benli, Esertepe Mahalle Muhtarı Adnan Altınordu, Eser Spor Kulübü yönetimi, Kızılcahamam Yukarı Karaören Muhtarı ve Derneği üyeleri ziyaret etti.