Başkan Altınok kaza yapan personeliyle yakından ilgilendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren cenaze nakil aracı şoförü belediye personeli Atıf Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Yıldırım'la yakından ilgilenilmesi için ekip görevlendirdi. Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Başkan Altınok, “Atıf kardeşimiz Giresun'dan dönerken yaşadığı talihsiz kazada ağır yaralandı. Sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden ve yakınlarından bilgi alıyoruz. Şuanda yoğun bakımda ama sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşarak aramıza dönecektir. Atıf kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun diyorum. Endişe etmesinler, her zaman yanlarındayız” dedi.

Ankara Başkent Hastanesinden bir cenazenin Giresun'a götürülmesi için görevlendirilen cenaze nakil aracı şoförü Atıf Yıldırım, görevini tamamladıktan sonra Ankara'ya hareket etti. Samsun-Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde bir tırın karşı şeride geçerek cenaze nakil aracıyla kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü Atıf Yıldırım ve tır şoförü İlyas Deniz yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin kaza noktasına gelmesiyle ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.