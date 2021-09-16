Başkan Altınok Melis Şimşek Hatıra Ormanı'na fidan dikti

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen Melis Şimşek Hatıra Ormanı ağaç dikme törenine katıldı. Altınok, elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Melis Şimşek (29) adına, acılı anne Sema Yasak ve aile üyeleri tarafından bağışlanan ağaçlarla oluşturulan hatıra ormanının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Melis Şimşek'in hatırasını yaşatacak olan ağaç dikme töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları dile getirdi:

“Çok anlamlı ve farklı bir hizmet için gönül ve yürek hizmeti için toplandık. Bugün anne duygusunu ve sevgisini bir kez daha yüreğimizde hissettik. Birçok hizmet yapıyoruz ama en değerlisi gönül almak gönül yapmaktır. Rabbim'in yarattığı en güzel varlık insandır. Ecel geldiği zaman, ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri kalır. İnancımıza göre insan her ne sebeple yaşamını yitirirse yitirsin ecelin ne zaman geleceğini sadece yüce Rabbimiz bilir. Ölürse ten ölür canlar ölesi değil. Melis'in ruhu şuanda bizlerle birliktedir. Tabii bir annenin duygusunu acısını ifade etmek çok zor. Yüce Rabbim ailemize sabırlar versin. Yaptığımız bu etkinlik aynı zamanda sadakayı cariyedir. İnşallah burada yüksek bir alanda yeşil bir vahada Melis ebediyen yaşayacak.”

Melis Şimşek'in annesi Sema Yasak ise kızının adını taşıyan hatıra ormanının kurulmasına katkı sunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür ederek, “Kızım çok kıymetli, sevgi dolu bir insandı. Onunla hayalimiz olan birçok şey yarım kaldı. Ölümünden ancak 2 yıl sonra yeniden yaşama tutunmayı başarabildim. Onun adını kabristanı dışında başka yerlerde yaşatmak için ilk adım olarak bu hatıra ormanını kurmuş olduk. 16 Eylül onun doğum günüydü. Buradan canım kızım Melis'in doğum gününü kutluyorum.” dedi.

Gözyaşlarına hâkim olamayan Sema Yasak ve aile üyelerinin katılımıyla Melis Şimşek Hatıra Ormanı tabelasının açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonra orman alanına ağaç diktiler.

Ağaç dikme törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, TEİAŞ Tarife ve Müşteri Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Büyükşalvarcı, TEİAŞ Yük Tevzi Dairesi Başkanı Musa Alsaran, Melis Şimşek'in annesi Sema Yasak ve manevi teyzesi Vecihe Mutlu ve aile dostları katıldı.