Başkan Altınok, projelerini vatandaştan gelen talebe göre belirliyor

Sokaklarda, parklarda ve pazarlarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altınok, Keçiörenlinin öncelikli taleplerini belirlemek için her gün farklı bir mahallede sokağın nabzını tutarak çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Keçiören'in daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için adaylık sürecinde birçok proje açıklayan Başkan Altınok, belediye başkanı seçildikten sonra, kısa ve uzun vadede hayata geçirilecek olan projelerin alt yapısını oluşturmak için vatandaşların taleplerini önemsediğini dile getirdi.

“Turizmle ekonomimizi canlandıracağız”

Vatandaşların en çok Keçiören'in ekonomisini canlandıracak projeler beklediğini, bununla birlikte Keçiören'de ekonominin genellikle ticarete dayandığını belirten Başkan Altınok, “Keçiören bir sanayi kenti değil, bu anlamda en önemli gelir kapısı ticaret. Ticaretin önemli yer tuttuğu Keçiören'de, turistik gezi amacıyla dışardan gelecek olan misafirlerimizin önemi oldukça büyük. İlçemizde turizmi geliştirmek için öncelikle cumhuriyet kulemizi marka haline getireceğiz. Bir buçuk yıla yakın bir sürede tamamlayacağımız kulemiz, içerisinde yer alacak olan, bilim merkezi, uzay terası, sergi salonu, nikah salonu ve çeşitli alışveriş noktalarıyla cazibe merkezi haline gelecek. Kulemizi ziyarete gelen her bir turistin Keçiören'e bırakacağı mali kazanç aynı zamanda esnaflarımızın da kazancını artıracak. Estergon kalemizi de aynı şekilde turistik ziyarete açarak turizmi farklı kollardan canlandıracağız” diye konuştu.

Yaşlı ve engelli vatandaşa sosyal destek

Sosyal belediyecilik anlayışını geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de sürdüreceklerini kaydeden Başkan Altınok, “Yaşlılarımızın, engellilerimizin, ihtiyaç sahiplerimizin bakımı ve mutluluğu için tevazu içerisinde çeşitli hizmetlerimiz olacak. Yatılı ve günü birlik kalma imkanı sunan ‘engelliler evi' açarak, engelli yavrularımızın huzurlu yaşamasını sağlayacağız. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için destek hizmetleri sunup, bakım ve temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ulaşım konusunda ihtiyaç duyulması halinde de yaşlılarımıza ulaşım hizmeti vereceğiz. Emeklilerimize sosyalleşmeleri için buluşma mekanları oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“Bağlum cazibe merkezi olacak”

Keçiören'de her bölgeye eşit hizmet götüreceklerini söyleyen Başkan Altınok, “Özellikle Bağlum'da inşa edeceğimiz parklar, spor kompleksleri, kültür ve sanat merkezleri ile çeşitli alışveriş noktaları Bağlum'u cazibe merkezi haline getirecek. Seçim döneminde söz verdik. Bu sözümüzü tutacağız. Unutulan, ötelenen, kenara itilen bir bölgemiz olmayacak. Vatandaşlarımız ayrıca parklarda ve bahçelerde, sokaklarda rahat dolaşmak istiyor. Eğitime ve güvenliğe geçmişte verdiğimiz destek aynen devam edecek. Vatandaşlarımız müsterih olsun” dedi.