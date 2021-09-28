Başkan Altınok: “Reklam yapmıyoruz, geleceğimize yatırım yapıyoruz”

Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri 5 yıldızlı otel konforundaki misafirhanelerde konaklattıklarını belirten ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin reklam konusu edilmesini eleştiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankara Büyükşehir'in bütçesi 18 milyar, Keçiören Belediyesi'nin bütçesi 600 milyon. Biz misafir ettiğimiz öğrencilerimizi 5 yıldızlı otel konforundaki mekanlarımızda kahvaltı, yemek ve hijyen kitlerini vermek suretiyle konaklatıyoruz. Herhangi bir siyasi rant elde etmek için de öğrencilerimizi afişe etmiyor, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Algı yönetimi ile siyaset yapılmaz. Siyaset eserler ortaya koyarak, gönüller alarak, gönüllere dokunarak yapılır” dedi.

Ankara'da yurt sıkıntısı yaşayan öğrencilerin gündeme gelmesi ile birlikte harekete geçen Keçiören Belediyesi yetkilileri, Başkan Turgut Altınok'un talimatı ile öğrencileri konforlu misafirhanelerde ağırlamaya başladı. Sabah akşam kahvaltıları ve yemekleri verilen genç öğrencilere günlük kolonya, dezenfektan ve maskeden oluşan hijyen kiti de temin ediliyor.

Ankara'ya gelen öğrencileri mağdur etmediklerini ve belediye başvuru yapan tüm öğrencileri konaklatmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler üzerinden yaptığı reklamı ise şu sözlerle eleştirdi:

“Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli' buyuruyor. Biz de bu anlamda birçok hizmet sunuyoruz ama buna yardım demiyoruz ve reklamını yapmıyoruz. Kimse babasının parasını vatandaşımıza veya öğrencilerimize sadaka olarak vermiyor. Biz vatandaşımızın cebinden çıkan parayı ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilerimize hizmet olarak sunuyoruz. Bunun reklamı olmaz. Osmanlı'da yardımlar sadaka taşlarına bırakılırdı. İhtiyacı olan da ihtiyacı kadarını alırdı. 'Yardım ediyoruz' diyerek insanlarımızı rencide edip incitmek, afiş afiş televizyonlara ve gazetelere çıkarmak zülfüyâre dokunan hareketlerdir.”

“Ankara'da burs veren tek belediyeyiz”

Keçiören Belediyesi olarak üniversite öğrencilerine burs verdiklerini de söyleyen Altınok, “Belediye olarak üniversite öğrencilerimize geçen yıl 500 TL burs vermiştik, bu yıl 600 TL burs veriyoruz. Herhangi bir öğrencimizi de yanımıza alıp fotoğraf çektirip afişe etmiyoruz. Veya yaptığımız diğer sosyal yardım hizmetlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı afişe ederek duyurmuyoruz. Türkiye'de üniversite öğrencilerine burs veren birkaç belediye var. Ankara'da öğrencilere burs veren tek belediye Keçiören Belediyesidir. Hiçbir zaman gençlerimizi yanımıza alıp biz gençlerimize burs veriyoruz demedik, onları rencide etmedik” diye konuştu.