Başkan Altınok: “Şehrimize 15 yeni hizmet aracı kazandırdık”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye 15 yeni hizmet aracı daha kazandırdıklarını ve hizmete sunduklarını belirtti. Altınok, “Kiralık araçlara ödeme yapmak yerine satın alma yoluna giderek son olarak Keçiören'imize 15 yeni hizmet aracı daha kazandırdık. Daha önce satın aldığımız 140 araçla birlikte bugün yüzde 120 kâr ve ayda 5 milyon lira tasarruf sağladık” dedi.

Kalaba Kent Meydanı'nda sergilenen yeni araçları inceleyen Başkan Altınok, “Beytülmali kendi malımızdan daha çok koruyor ve korumaya da devam ediyoruz. Biz, belediyemizde nasıl tasarruf yaparız, belediyemizi nasıl daha fazla hizmet üretir hale getiririz bunun gayesini taşıyoruz. Araçlar Keçiören'in aracıdır, vatandaşa hizmet etmek için kullanılacaktır. Yeni araçlarımız hayırlı hizmetlere vesile olsun” ifadelerini kullandı.