Başkan Altınok: “Sosyal dayanışma ruhunu yeniden filizlendireceğiz”

Türk Halk Müziği ve bağlama kursu alan öğrencilerle ve kurs hocasıyla sohbet eden Başkan Altınok, “Gençler seviyorum sizi. Öğreniyor musunuz saz çalmayı? Ustaları zaten iyi” diyerek başarı temennilerini iletti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Alevi Kültür Dernekleri Cem Evi Keçiören Şubesini ziyaretinde gençlerle bir araya geldi. Bağlama kursu ve Türk Halk Müziği derslerine konuk olan Başkan Altınok, gençlere başarılar diledi.

“Cem evi de bizim cami de bizim”

“Cem evi de bizim cami de bizim. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da can cana olacağız” diyen Başkan Altınok, seçim çalışmalarında her kesimden insanı kucaklayarak büyük teveccüh gördüklerini belirtti. Keçiören'de inşa edilen kardeşlik ortamının büyüyerek devam edeceğini de vurgulayan Başkan Altınok, “Keçiören'deki kardeşlik ortamını önce kendi içimizde sonra da etrafımıza yayarak yaygınlaştırmanın doğru olacağını düşünüyorum. Keçiören, her kesinden vatandaşımızın yaşadığı büyük bir ilçe. Büyüdükçe göç alan ve Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızın tercih ettiği bir cazibe merkezi. Biz de gerek sosyal belediyecilik anlayışıyla gerekse gönüller yaparak kültürel zenginliklerimizi birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı olarak güçlendireceğiz. Sosyal dayanışma ruhunu yeniden filizlendirmek için herkesi kucaklayacağız” ifadelerini kullandı.