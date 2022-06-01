Başkan Altınok stajyer öğrencilerle buluştu

Toplantıda öğrencilere hitaben konuşan Altınok, “Staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencilerimizin mağdur olmaması için Keçiören Belediyesi'nin kapılarını sonuna kadar açtık. İkbalimiz ve istikbalimiz sizlersiniz. Ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Özgüvenli olun ve kendinizi iyi yetiştirin. İnanırsanız başarırsınız” dedi.

Altınok, başarılı olmaları için öğrencilere bir dizi tavsiyelerde de bulunarak şunları dile getirdi:

“Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine ve en güzel coğrafyasına sahibiz. Dört mevsimi tam anlamıyla yaşayan ülkelerin başında geliyoruz. Dünyada ne varsa yüzde sekseni bizim ülkemizde mevcuttur. Kendinize, ailenize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var. Atatürk ne diyor, ‘Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür.' Sevgili Peygamber Efendimiz, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyuruyor. Bu anlamda sizler, hayırlı bireyler olarak ülkemizi Atatürk`ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaksınız. Bir nesil gidiyor, diğer bir nesil geliyor. Gün olacak ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Siyasetten bürokrasiye ve özel sektöre kadar her alanda sizler söz sahibi olacaksınız. Bu zamanlarınızı iyi değerlendirin. Geleceğinizi şekillendireceğiniz zamanlardasınız. Sosyal medyaya fazla kapılmamak lazım. Faydalı olduğu kadar kullanmalısınız. En önemlisi de kötü alışkanlıklardan uzak durun. Bir defası yoktur. Bir defası son defasıdır. Bu anlamda arkadaşlarınızı da iyi seçin.”

Altınok, konuşmasının ardından öğrencilere hediye takdiminde bulunarak, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.