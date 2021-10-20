Başkan Altınok: "Türkiye'nin en itibarlı belediyesiyiz"

Vatandaşımız talebini ilk önce muhtara anlatıyor. Bizlerle birlikte şehrimize hizmet eden ve demokrasimizin bel kemiği olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Estergon Türk Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. Programa AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammed Ekrem Kılıç ve Keçiören'deki 51 mahallenin muhtarları katıldı. Katılımcılara hitap eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede son 3 yılda hayata geçirilen hizmetlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara'nın en borçlu belediyesiydik. Çok çalışmamız gerekiyordu, çalıştık ve belediyemizin borcunu ödedik. Parklarımızı yeniledik, buralarda asayiş anlamında huzuru sağladık. Yeni hizmet araçları alarak daha hızlı hizmet sunaya başladık ve kira giderlerimizden tasarruf ettik. Belediyeyi rahatlatıp ayakları üzerinde durabilir hale getirdik. Şu anda aldığımız malın bedelini en hızlı ödeyen, Türkiye'nin en itibarlı belediyesiyiz. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızı gece gündüz gezerek şehrimizin adeta

röntgenini çekiyoruz. İlçemizin her noktasına eşit hizmet götürüyoruz. Şu an itibarıyla 380 bin ton sıcak asfalt serimi yaparak bir

rekora imza attık. Keçiören'in tüm sokaklarını havaalanı gibi yaptık. Keçiören'i yaşam tercihinde ilk sıralara taşıdık. Yeni hizmet ve eserlerle inşallah şehrimizi değiştirmeye, geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz.”

Başkan Altınok, muhtarların Keçiören Belediyesine ait tesislerden ücretsiz faydalanmaları için giriş kartı çıkarılması talimatını da verdi.