Başkan Altınok: “Ud eğitimlerimizde temel seviyeyi tamamladık”

TRT Ankara Radyosu Emekli Ud Sanatçısı Sedat Oytun tarafından verilen ud derslerimize tüm çocuklarımız ve gençlerimiz belediyemizin e-öğrenme portalı üzerinden kayıt oluşturarak ücretsiz ulaşabiliyorlar. Eğitim programlarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız da web sitemizde bulunan e-öğrenme portalımız üzerinden Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) 'kecmek.keciören.bel.tr' web adresine ulaşarak ilgi duydukları branşlara kayıtlarını yaptırabilirler” dedi.

Keçiören Belediyesi e-konservatuvarının ud eğitimlerinde 24 bölümlük derslerden oluşan Temel Eğitim Programı TRT Ankara Radyosu Emekli Ud Sanatçısı Sedat Oytun'un eğitmenliğinde tamamlandı. Bu derslerde udun tarihçesi, tanıtımı, yorumu, tutulma şekli, nota yerleri, nota kıymetleri ve Türk Sanat Müziğindeki yeri gibi konular ele alındı.

“7 branşta eğitim veriyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi sürecince e-belediyecilik hizmetinde birçok ilke imza attıklarını kaydederek, e-konservatuvar hizmetinden tüm vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabileceğini aktardı. Altınok, “7 branşta e-konservatuvar eğitimlerimiz devam ediyor. Udun yanı sıra bağlama, piyano, gitar Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu kurslarımızı web sitemizden hizmete sunduk” ifadelerini kullandı.

Ud sanatçısı Oytun: "Bilinmeyeni çalmayı öğretiyoruz"

TRT Ankara Radyosu Emekli Ud Sanatçısı Sedat Oytun ise 24 bölümden oluşan ders süresini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin yüzde 99'unun hiç bilmedikleri eserleri anında icra edebilecek seviyeye geldiklerini söyledi. Oytun, “Bilinen parçaları herkes çalabilir ama bu derslerin amacı bilinmeyen parçaları çalmayı öğretmektir. Ud çalmanın diğer enstrümanlardan belli zorlukları vardır. Yapı itibariyle ahşaptan oluşan bu enstrümanın en büyük özelliği perdesiz olmasıdır. Yani kulağı çok sağlam olanlar udu rahatlıkla icra edebilirler” dedi.