Başkan Altınok Vefa Grubu ile buluştu

Vefa grubuyla gerçekleştirdiği görülmenin ardından Keçiören Belediyesi tarafından üretilen dezenfektan ve kolonyalardan dağıtan Altınok, her bir vefa temsilcisine de teşekkür etti.

Vefa destek gurubuyla Kalaba Kent Meydanı'nda bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Atatürk ne diyor, 'Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür.' Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyuruyor. Zorluklar karşısında el ele vereceğiz ve hep birlikte bu zorlukları aşacağız. Vefa grubunda emek veren, gönül veren, gönül alan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yaşlı ve engellilerimizin gönlünü almak çok önemli. Onların gönlünü almak tüm dünyanın gönlünü almakla eşdeğerdir” dedi.