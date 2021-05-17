Başkan Altınok yeni mesire alanını inceledi

Altınok, mesire alanıyla ilgili Fen İşleri yetkililerinden bilgiler alırken, gölet etrafında toprak tesviye çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti'nin etrafında sürdürdüğü mesire alanı yapım çalışmalarına hız kazandırırken Belediye Başkanı Turgut Altınok da burada incelemelerde bulundu. 170 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan mesire alanının en kısa sürede tamamlanması için seferber olan ekiplerden proje detaylarına ilişkin bilgiler alan Altınok, buranın doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olacağını kaydetti.

Spor, mangal ve eğlence bir arada

Başkan Altınok, mesire alanında yer alacak olan sosyal donatı alanlarına ilişkin, “Kösrelik, Ankaralıların yeni piknik merkezi olacak. Şehrimize kazandıracağımız 170 bin metrekarelik mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecekler” açıklamalarında bulundu.