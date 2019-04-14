Başkan Altınok'a rekor ziyaretçi

Keçiören'de belediye başkanı seçilen Turgut Altınok'u 14 günlük görev süresi boyunca her gün yaklaşık 400 kişi, toplamda ise 6 bine yakın kişi ziyareti etti. 3 dönem belediye başkanlığı yapan Altınok'un 10 yıl aradan sonra Keçiören'e yeniden dönüşü, ziyaretçi sayısını rekor seviyeye çıkardı.

Mazbatasını aldığı günden itibaren mesaisine sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşları ve iş yerlerini açan esnafı selamlayarak başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir yandan da makamına gelen ziyaretçilerin tebriklerini kabul etmeye devam ediyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce ziyaretçisiyle birebir ilgilenen, kimi zaman ziyaretine gelen misafirlerin sloganlarıyla ve yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Altınok, özellikle halkın içinde olacağının mesajını tekrarlıyor.

“Keçiören'e yakışır hizmetlerle vatandaşlarımızın her bir kuruşunu hizmet olarak inşallah geri vereceğiz” diyen Başkan Altınok, “Yeni görevimiz vatana, millete hayırlı olsun. Gerek sokakta, gerekse makamımıza gelerek bizleri tebrik eden her bir kardeşime, dostuma, büyüğüme, küçüğüme teşekkür ediyorum. Keçiören'e yakışır hizmetlere devam edip, halkın içinde sıkıntılarla birebir ilgilenen anlayışımız devam edecek. Hakkı ve halkı unutmamak lazım. Eğer halktan koparsan halk seni aşağıya da çeker, yukarıya da taşır. Seçimlerden sonra halkı unutursan, seçim zamanı geldiğinde halk notunu kırar ve sınıfta kalırsın. Halk kendisine gösterilen sıcaklığı ve gönülden hizmeti de kendisine sırt çevirenleri de gayet iyi görür” ifadelerini kullandı.

İki haftalık görev süresinde 6 bine yakın vatandaşı makamında ağırlayan Altınok, “Makamım sokaklar olacak, Keçiören'de önce araziyi düzelteceğiz” diyerek başladığı görevinde sokakları, parkları ve pazarları da 10 yıl önceki görev sürecinde olduğu gibi yine her gün ziyaret ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren karşılaştığı vatandaşlardan gelen tebrikleri de kabul eden Başkan Altınok, özellikle pazar alanlarında vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanıyor.