İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Altınok'tan Çin zulmüne tepki

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çin’in Uygur Türklerine yönelik yaptığı işkencelere ve barbarca muamelelerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yaptığı işkencelere ve barbarca muamelelerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.


Altınok, Uygur Türklerinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Uygur Türklerinin dramı yıllardır devam ediyor. Bütün dünyanın gözü önünde resmen bir asimilasyon politikası izleniyor. Çin bu asimilasyon politikasından vazgeçmeli, şimdiye kadar devam eden işkencelere ve çilelere son vermeli. Uygur Türklerinin dünyadaki bütün insanlar gibi hak ve hukuk çerçevesinde insanca yaşamaları en doğal haklarıdır. Uygur Türklerimizin sonuna kadar yanındayız. Rabbim onları muhafaza etsin.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.