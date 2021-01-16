Başkan Altınok'tan gece denetimi

Bu kapsamda Keçiören'i yaşam tercihinde ilk sıraya taşımak için mesai mefhumu tanımaksızın çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Başkan Altınok, “Keçiören yaşam tercihinde ilk sıradaydı. Yeni hizmet ve eserlerle inşallah yine bir numara olacağız. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızı gece gündüz gezerek şehrimizin adeta röntgenini çekiyoruz, eksikleri gidermek için derhal gerekeni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, “Keçiören'in tüm cadde ve sokaklarını gece geç saatlere kadar denetleyerek ilçemizin ihtiyaçlarını tek tek tespit etmeye devam ediyoruz. Sokak, cadde, pazar ve parklar daha düzenli, insanlarımız daha huzurlu olacak dedik ve nihayet bu huzur ve düzen ortamını tesis etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz” dedi.

“Yaşam tercihinde ilk sırada olacağız”

Altınok, Keçiören'de yeniden güven ve huzur ortamının sağlandığını da aktarırken ilçenin temizlik, yeşil alan ve estetik yönünden Tüm Türkiye'ye örnek olacağını kaydetti.