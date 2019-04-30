Başkan Altınok'tan gece mesaisi

Sokak sokak gezerek sorunların kısa sürede çözülmesi için talimat veren Altınok, “Keçiören'de hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin. Sokaklarda, parklarda, pazarlarda her zaman yanınızdayız. Bizim makamımız sokaklardır” dedi.

Altınok, Keçiören genelinde vatandaşların problemlerini çözmek için yoğun mesai harcıyor. Güne erken saatlerde park, bahçe ve sokaklardaki vatandaşların yanı sıra esnaf ziyaretleriyle başlayan Başkan Altınok, dün geceyi de yine geç saatlere kadar mahalle ve sokaklarda vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek geçirdi. Altınok, ilçe sakinlerinden gelen istek ve şikayetleri tek tek not alarak birim müdürlerine sorunların çözümü için talimatlar veriyor. Evlerine çay ikramı için davet eden vatandaşları kırmayan Altınok, gördüğü sıcak ilgi karşısında memnuniyetini dile getiriyor.

Altınok: "Keçiören'imizi hep birlikte yöneteceğiz"

Vatandaşların taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınok, “Mahallelerimizin fiziki sorunları kolayca çözülür ama önemli olan gönüller yapmak, gönüllere girmektir. Hakka ve halka sırtını dönemezsin. Halka sırtını dönersen, halk notunu kırar. Muhabbetle kucaklaşmak varken bizim kendimizi makama kapatmamız, halkla aramıza mesafe koymamız mümkün değildir. Geçmişte nasıl ki Keçiören'imizi milletimizle iç içe yönettiysek, şimdi de aynı şekilde çözüm odaklı projelerimizle el ele yöneteceğiz” dedi.

“Yerel yönetimler anında çözüm bulmalı”

Her gün sokakları ve parkları tek tek gezeceğini, esnafı ve vatandaşları selamlayarak sıkıntılarını yerinde dinleyeceğini belirten Altınok şunları kaydetti:

“Yerel yönetimler, vatandaşların problemlerine anında çözüm bulmak için vardır. Keçiören'de hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin. Sokaklarda, parklarda, pazarlarda her zaman vatandaşımızın yanındayız. Bizim makamımız sokaklardır. 51 mahallemizin tamamına eşit yakınlıktayız. Mahallelerimizin sorunlarını yerinde görmek için her zaman sokaklarda olacağım. Halkımızla iç içe olmak, onların sıkıntılarını bire bir dinleme imkanı sağlıyor. Bu da sorunların çözümü noktasında bizim işimizi kolaylaştırıyor, vatandaşlarımıza da gönül rahatlığı veriyor.”