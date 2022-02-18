Başkan Altınok'tan Kösrelik Mesire Alanı'nda denetim

Altınok, mesire alanının yer alacağı gölet etrafında doğayla baş başa vakit geçiren bir aileyle de sohbet ederek minik çocuklara oyuncak hediye etti.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti'nin etrafına inşa edilen mesire alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mesire alanının kısa sürede tamamlanması için seferber olan ekiplerden proje detaylarına ilişkin bilgiler alan Altınok, buranın doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olacağını ve projenin kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti.

Alan 220 bin metrekare büyüklüğünde

Kösrelik Mesire Alanı'nda su sporlarının da yapılabileceğini aktaran Altınok, “170 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Mesire Alanımız, Kösrelik Göleti'yle birlikte yaklaşık 220 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. Burası insanlarımızın su sporlarını yapabileceği bir alan olacak. Burada aynı zamanda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız burada huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek” dedi.