Başkan Altınok'tan Nursultan Nazarbayev Parkı'nda denetim

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Yükseltepe Mahallesi'nde 90 bin metrekare alana inşa edilen Nursultan Nazarbayev Parkı'ndaki çalışmaları denetleyerek Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Park yapım çalışmasının hızlandırıldığını ve projenin kısa süre içinde tamamlanacağını söyleyen Başkan Altınok, “Nursultan Nazarbayev Parkımızın içinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, tenis kortu, şelale, kameriye, çocuk oyun alanı, soyunma odaları, voleybol, futbol ve 2 adet basketbol sahası yer alacak. Park içerisine aynı zamanda bir de mahalle konağı inşa ederek vatandaşlarımızın nefes alacağı bir ortamda, yeşille iç içe sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağız” dedi.

Nazarbayev anıtı yapılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseltepe Mahallesi'ne inşa edilen ve Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ismini taşıyacak olan park alanında incelemelerde bulundu. Park alanına yapılacak olan spor tesisleri ve sosyal donatı alanlarının vatandaşın ihtiyacına cevap verecek olan projelerden oluştuğunu aktaran Altınok, buraya bir de Nursultan Nazarbayev anıtı yapılacağını aktardı.

Başkan Altınok: "Türk dünyasını Keçiören'de yaşatıyoruz"

Türk dünyasının önemli liderlerinden Nursultan Nazarbayev'in ismini Keçiören'de yaşatacak olmaktan maktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Altınok, “Milletlerin ve devletlerin tarihine kazılan isimler vardır. Nursultan Nazarbayev de bunlardan biridir. Kazakistan kurucu lideri Nazarbayev Türk milleti var oldukça yaşayacaktır. Keçiören her daim Turan dünyamızın hizmetkârı olmuştur. Değerlerimizi yaşatmak çocukluk hayalimizdi. Bu hayallerimizi şimdi tek tek gerçekleştiriyoruz. Türk dünyasının değerlerini Keçiörenimizde bir mozaik gibi yaşatıyoruz. Nursultan Nazarbayev'in ismini de Keçiörenimize kazandırdığımız parkımızda yaşatacak olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır” ifadelerini kullandı.