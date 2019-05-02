Başkan Altınok'tan rengarenk gökyüzü daveti

00'te daha temiz bir çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenleyecekleri “Uçurtma Şenliğine” davet etti. Altınok, “Çocuklarımız temiz havanın tadını çıkarırken birlikte keyifli zaman geçirecekler. Uçurtmalarıyla da gökyüzünü rengarenk boyayacaklar” dedi.

Kartaltepe Kent Ormanı Çanakkale Şehitlik Anıtı'nda "Cıvıl cıvıl çocuklar, rengarenk gökyüzü" teması ile düzenlenecek uçurtma şenliğinde çocuklar uçurtmalarını aynı anda gökyüzüne bırakırken, rengarenk de bir görüntü oluşturacaklar. Maskotların çocuklara eşlik edeceği ve animasyon gösterilerinin renkli görüntüler sergileyeceği etkinlikte doğa sevgisi aşılamak için tüm katılımcılara ağaç fidanı dağıtılacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Başta çocuklarımız olmak üzere Keçiörenli tüm hemşehrilerimizi doğaya davet ediyoruz. Hem baharın müjdecisi Hıdırellezi birlikte geçirirken hem de rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan öncesi vatandaşlarımız aileleriyle piknik yapabilecekler. Düzenleyeceğimiz etkinlikle çocuklarımıza bırakacağımız en güçlü miras olan çevreyi koruma mesajı da vereceğiz. Daha yeşil bir Keçiören için parklarımızın ve yeşil alanlarımızın sayısını artıracağız. Tüm Keçiörenli hemşehrilerimizle birlikte bu alanları koruyup sahip çıkacağız. Bu hepimizin sorumluluğu” diye konuştu.