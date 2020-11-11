İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Altınok'tan temizlik, maske ve mesafe uyarısı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki mahalle denetimleri sırasında EGO halk otobüsünü durdurarak yolculara hem dezenfektan dağıttı hem de temizlik, maske ve mesafe uyarısında bulundu.


Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi öz kaynaklarıyla üretimine devam edilen dezenfektanları cadde, sokak, park ve pazarlarda vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor. Altınok, Şenlik Mahallesi Nuri Pamir Caddesi üzerinde bir EGO otobüsünü durdurarak otobüs içinde bulunan yolcuları hem korona kuralları konusunda uyardı hem de dezenfektan ve kolonya dağıttı.


Kendi imkanları ile dezenfektan ve maske üreten ilk belediye olduklarının altını çizen Başkan Altınok, “Pandemi sürecinde Türkiye'de öz kaynaklarıyla ilk maske ve dezenfektan üretimini yapan belediyeyiz. Şu anda dezenfektan üretimimiz devam ediyor. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızda dezenfektan dağıtımını yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.


Altınok vatandaşlara yönelik şunları söyledi:


“Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. Temizlik, maske ve mesafeye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlatıyoruz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.