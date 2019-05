Başkan Altınok'tan uluslararası ortak projeler için iftar buluşması

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Yabancı Misyonlar Buluşması İftar Programı'nda Belediye Başkanı Turgut Altınok, büyükelçilik temsilcileri, uluslararası kalkınma ajansları temsilcileri ve Birleşmiş Milletler (BM) ajansları temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “1994 yılında göreve geldiğimizde belediyeler sadece yol, temizlik, kanalizasyon, asfalt gibi işlerle meşguldü. Biz ayrıca eğitimle, sağlıkla ve güvenlik meseleleriyle belediyelerin de ilgilenmesi gerektiğini Türkiye'ye duyurduk. Bu meseleler bizim meselemizdir, bu konudaki sıkıntılar hepimizin sıkıntısıdır, ülkemizin sıkıntısıdır dedik ve elimizdeki imkanları seferber ettik” diye konuştu.

Keçiören'de bulunan sosyal, kültürel ve kamusal alanlara ilişkin tanıtımın yapıldığı toplantıda önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek uluslararası ortak projelerin geliştirilmesi için de istişarelerde bulunuldu.

“Yerel yönetim sistemi doğru işletilirse hızlı hizmet sağlanır”

Altınok, Yabancı Misyonlar Buluşması İftar Programı'nda ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Belediyeler birçok alanda yetkilidir. Yerel yönetimler, vatandaşın aldığı her nefeste ve attığı her adımda yanında olan, yeni doğan çocuğa beşik hizmetinden ölen vatandaşa tabut hizmetine kadar birçok alanda hizmet sistemini ortaya koyan bir mahiyete sahiptir. Yerel yönetim sistemi doğru işletilirse, olumlu yönde kullanılırsa vatandaşa en hızlı şekilde hizmet sağlama mekanizması olduğu da ortadadır. Özellikle büyükşehirlerde artık belediyeler ve belediye meclisleri patron konumundadır. Her ne kadar bütün yetkinin belediye başkanında olduğu düşünülüyor olsa da belediye meclislerimiz önemli bir göreve sahiptir” şeklinde konuştu.

“Kamu yararına birçok hizmet başlattık”

Yerel yönetimlerde, vatandaşların da söz sahibi olması gerektiğine ayrı bir parantez açan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlar seçimden seçime tercih yapan değil, yaşadıkları kentte her zaman görüş bildiren ve yönetime dâhil olan bir yetkiye sahip olmalıdır. Elbette bu yasal bir düzenlemeyle yapılabilir. Biz 1994 yılında göreve geldiğimizde yasal sorumluluğumuz olmamasına rağmen kamu yararına birçok hizmetleri başlatarak Türkiye'de örnek olduk. Belediyeler sadece yol, temizlik, kanalizasyon, asfalt gibi işlerle meşguldü. Belediyeciliği halk da bu şekilde idrak ediyordu belediye başkanları da bu şekilde tanımlıyordu. Biz eğitimle, sağlıkla ve güvenlik meseleleriyle belediyelerin de ilgilenmesi gerektiğini ve vatandaşların bu beklenti içerisinde olduğunu Türkiye'ye duyuran bir belediye olduk. Bu meseleler bizim meselemizdir, bu konudaki sıkıntılar hepimizin sıkıntısıdır, ülkemizin sıkıntısıdır diyerek elimizdeki imkanları seferber ettik.”

“Yeşil Keçiören, yeşil Ankara, yeşil Türkiye”

“Keçiören'de her mahallemiz bir orman olacak” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Altınok, “Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Biz bu dönemde ağaçlandırma ve yeşillendirme seferberliği başlattık. Yeşil sokaklar, yeşil caddeler, yeşil mahalleler kuracağız. Bu anlamda yeşil bir kent, yeşil bir başkent ve yeşil bir Türkiye anlayışımızla memleketimizde ağaçlandırma seferberliğine ön ayak olacağız. Bu dönem hizmet temamız, ‘Yeşil Keçiören, Yeşil Ankara, Yeşil Türkiye olacak. Bu vesileyle Gönül elçileri olarak, gönül köprüleri kuran kıymetli misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yabancı Misyonlar Buluşması İftar Programı'na Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, büyükelçilik temsilcileri, uluslararası kalkınma ajansları temsilcileri, Birleşmiş Milletler ajansları temsilcileri katıldı.