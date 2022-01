Başkan Altınok'tan yeni yıl mesajı

Başkan Altınok, yeni yıl mesajı yayınladı. Pandeminin gölgesinde 2022 yılına girildiğini belirten Altınok, “Yeni başlangıçlar her daim taze umutlara kapı aralayan; problemlerimizi ve hüzünlerimizi üzerimizden atacağımız önemli eşikler olarak dünya döndükçe var olacak. Tüm insanlık da her yeni yılın başlangıcında olduğu gibi 2022 yılına adım atarken de ruh dünyasındaki kabukları yenileyerek, geleceğe dönük ümitlerin yeşerdiği yeni bir sayfaya geçecek. Takvimler her ne kadar sembolik olsa da yeni başlangıçlar hayatımızın içindeki değişimin ve olgunlaşmanın bir ölçüsü olarak karşımızda durmaya devam edecek” dedi.

Mesajında birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Altınok şu ifadelere yer verdi:

“Yüce Rabbimin en değerli varlık olarak yarattığı insanoğlu da dünyaya geliş amaçlarına uygun olarak fayda üretmeyi; bilahare kendine, ailesine ve ülkesine karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi İnşallah layıkıyla sürdürecektir. Hizmetkârlık için bulunduğumuz bu makamda, geçmişte olduğu gibi 2022 yılı boyunca da ulaşabildiğimiz elleri tutmaya, girdiğimiz tüm gönülleri fethetmeye, inşa etiğimiz eşsiz eserlerimizi şehrimize armağan etmeye devam edeceğiz. İyilik için yarışarak birlik, beraberlik ve dostluk kültürümüzü şehrimizde daha da muhkemleyeceğiz. Elbette yıllar içinde yaşadığımız değişimin ve gelişimin sadece insana özgü olmadığı, şehirlerin de ‘İnsanca yaşam' için daha modern ve estetik hale gediği herkesin malumu Biz de 1994'te başlayıp 3 yıl önce görevi yeniden devraldığımız Keçiören'imizi geliştirmeyi, dönüştürmeyi ve güzelleştirmeyi sürdürdük. Önümüzdeki yıllarda da marka eserlerle hizmetlerimizden söz ettirmeye ve şehrimize nefer olmaya devam edeceğiz. Keçiören'de tesis ettiğimiz huzur, güven ve konfor ortamının tüm Türkiye ve tüm dünyaya hâkim olmasını, pandeminin bir an önce bitmesini, ülkemizin ve tüm insanlığın sağlıklı günlere yürümesini Yüce Rabbimden niyaz ederek herkesin yeni yılını tebrik ediyorum. Kahramanlarımızın kanıyla sulanmış bu toprakları bizlere vatan yapan başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, tüm şehit ve gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.”