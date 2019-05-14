Başkan Altınok'un talimatıyla Güzelyurt mahallesine çocuk oyun parkı

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla Güzelyurt Mahallesinde çocuk oyun parkı yapımı başlattı.

Başkan Altınok, “Ağaçlandırma, yeşil alan ve park yapım çalışmalarıyla Keçiören'e modern bir görünüm kazandıracağız. Bu arada adaylık sürecimizde ziyaret ederek çocuk oyun parkı sözü verdiğimiz Güzelyurt Mahallemizde park yapımına başladık. Güzelyurt mahallemiz, Keçiören merkeze oldukça uzak olsa bile belediye hizmetlerimizden kolayca istifade edebilecek” dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Altınok'un geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Güzelyurt Mahallesinde çocuk oyun parkı yapımını sürdürüyor. Yeni oyun aletlerinin de konulacağı çocuk oyun parkı, peyzaj çalışmalarının ardından hizmete açılacak. Her bölgeye eşit hizmet götürerek Keçiören'e yakışır peyzaj çalışmalarıyla, ilçenin siluetini daha düzenli ve daha yeşil hale getireceklerini belirten Başkan Altınok, “Ağaçlandırma ile ilgili sözümüz vardı, ağaçlandırma çalışmalarımız cadde ve sokaklarımızda devam ediyor. İnşallah 2 yıl içerisinde tüm mahalle, cadde ve sokaklarımızda ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” diye konuştu.

Organik ürünler satış merkezi kurulacak

Başkan Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Keçiören, 10 yıl sonra Türkiye'nin en yeşil kenti, kişi başına düşen yeşil alan miktarı en fazla olan ilçesi olarak anılacak. ‘Yeşil bir Keçiören, yeşil bir Ankara, yeşil bir Türkiye' anlayışımızla kentimizin ve ülkemizin yeşillenmesine katkı sunacağız. Parklarımızın geneli ciddi anlamda sıkıntılı durumda. 3 ay içerisinde parklarda sistem oturmuş olacak. Bu arada adaylık sürecimizde ziyaret ederek çocuk oyun parkı sözü verdiğimiz Güzelyurt Mahallemizde park yapımına başladık. Güzelyurt mahallemiz, Keçiören merkeze oldukça uzak olsa da belediye hizmetlerimizden kolayca istifade edebilecek. Aynı zamanda eskiden köy olup şimdi Keçiören'e bağlı olan dört mahallemiz var. Tarım ve hayvancılığa müsait olan mahallelerimizin sakinlerine destek verilerek, üretilen ürünlerin satışı için Organik Ürünler Satış Merkezi kurulacak.”