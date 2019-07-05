Başkan Asım Balcı'dan hacı adaylarına uğurlama

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Altındağ Belediyesi ve Altındağ İlçe Müftülüğünün iş birliğiyle Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde düzenlenen programa 300 hacı adayı katıldı. Duaların ve ilahilerin bir an olsun eksik olmadığı programda, yola çıkacak hacı adaylarına Altındağ Belediyesi tarafından Yasin-i Şerif de hediye edildi. Programa katılan Altındağ İlçe Müftüsü Enver Türkmen, hacı adaylarına tavsiyelerde bulundu. Belediye Başkanı Balcı'ya böyle güzel bir organizasyona imza attığı için teşekkürlerini ileten Türkmen, Altındağ'da ilklerin yaşandığını belirtti.

Kutsal topraklara gidecek olan hac yolcularıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Balcı, “Duaların kabul olduğu kutsal topraklara gidiyorsunuz. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bugünlerde ülkemiz için, milletimiz için dualarınızı eksik etmeyin. Allah yolunuzu açık etsin. Sağlıkla gidip dönün inşallah” dedi.

Masaları tek tek gezerek hacı adayları ile sohbet eden Başkan Asım Balcı, yolculuk öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.