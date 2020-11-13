Başkan Ayık, Akyurtlulara fidan dağıttı

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara çam fidanı dağıttı.

"Fidanlar dikilsin, Akyurt yeşillensin" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a AK Parti İlçe Başkanı Murat Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Taner Gündoğmuş ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Daha yeşil bir Akyurt için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Başkan Ayık, "Bugün çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Allah nasip ederse 5 bin fidanımızı vatandaşlarımıza dağıtacağız. Geçtiğimiz yıl da böyle bir etkinlik yapmıştık, 10 bin kadar çam fidanını hemşehrilerimize dağıtmıştık. İnşallah daha yeşil bir Akyurt için elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Bu günde fidanlarımızın dağıtımını büyük ölçüde gerçekleştirdik. Burada önemli olan vatandaşlarımızın bunları dikip hakikaten amacına ulaştırmış olması. Gelip destek olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir Akyurt için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çam fidanı dağıtımı Akyurtluların yoğun katılımı ile kısa süre içerisinde tamamlandı.