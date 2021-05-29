Başkan Balcı: “Altındağımızı 2023 yılına en iyi şekilde hazırlıyoruz”

Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ'ı ziyaret etti. Vali Şahin, ilçedeki tarihi dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Altındağ'ı ziyaret eden Vali Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Altındağ'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Hacettepe Mahallesi'nde devam eden dönüşüm çalışmaları hakkında Vali Şahin'e bilgi verdi. Şahin ve beraberindeki heyet daha sonra, Altın Eller Kadın Kooperatifi'nin Hacettepe Mahallesi'nde bulunan mağazasını ziyaret etti.

“Altındağımızı 2023 yılına en iyi şekilde hazırlıyoruz”

Vali Şahin'in Altındağ'a gösterdiği ilgi ve ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Valimize, Altındağ'a ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalara gösterdiği yakın ilgi için çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin de destekleriyle, söz verdiğimiz gibi, Altındağımızı 2023 yılına en iyi şekilde hazırlıyoruz. Altındağ'la ilgili projelerimizi sık sık Valimizle paylaşıyoruz. Kendisiyle ilçemize yönelik hangi sorunumuzu paylaşsak bugüne kadar yardımcı ve takipçi oldu. Bundan sonra da Altındağımıza vereceği desteklere inancımız tam. Ben tüm Altındağlılar adına Valimiz Vasip Şahin'e teşekkürü bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı.