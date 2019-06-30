Başkan Balcı Çerkeş Sokak'ta

Ulus'ta asfaltı yenilenen Çerkeş Sokak esnafını ziyaret eden Başkan Asım Balcı, “Biz inanıyoruz ki esnaf kazandıkça Ankara kazanır. Bu tarihi mekanlardaki alışveriş kültürümüzü yaşatalım ve ticareti canlı tutalım” dedi.

Ankara'da ticaretin kalbinin attığı Ulus Çerkeş Sokak esnafını ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, geçtiğimiz günlerde asfaltı yenilenen sokakta incelemelerde bulundu. Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yapmak için geldiği Çerkeş Sokak'taki dükkanları gezen Başkan Balcı, esnafla sohbet etti. Esnaflar kısa sürede yenilenen asfalt nedeniyle Başkan Asım Balcı'ya teşekkür etti. Başkan Asım Balcı ise, Altındağ Belediyesi olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Ulus, Ankara ticaretinde önemli bir yere sahip. Burada bu kültürü yaşatmak hepimizin görevi” dedi.

"Kısa sürede yeniledik"

Ulus'ta ticareti canlı tutmak için esnafla sürekli istişare edeceklerini dile getiren Balcı, “Esnaf arkadaşların talebi olan asfaltı kısa sürede yeniledik. Bugün gördük ki Ulus esnafı yenilenen asfalt nedeniyle mutlu olmuş. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz. Biz inanıyoruz ki esnaf kazandıkça Ankara kazanır. Ben tüm Ankaralıları Altındağ'dan, Ulus'tan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Bu tarihi mekanlardaki alışveriş kültürümüzü yaşatalım ve ticareti canlı tutalım. Bizler bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarihi camiye destek

Öte yandan Ulus'taki tarihi İbadullah Cami cemaatinin talepleri de Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla yerine getirildi. Yaz ayları nedeniyle dışarıda namaz kılan vatandaşlar için tente yapılırken cami avlusuna bank ve çöp kovaları yerleştirildi. Cami halıları da Altındağ Belediyesi'ne bağlı ekiplerce titiz bir şekilde yıkanarak temizlendi.