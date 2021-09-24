Başkan Balcı: “Öğrencilerimizi 1 ay süreyle belediyemizin konukevinde misafir etmeye karar verdik”

Ankara'da üniversite kazanmış fakat barınma sıkıntısı çeken kız öğrenciler için belediye konukevinin kapılarını açtıklarını aktaran Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Öğrencilerimizi 1 ay süreyle belediyemizin konukevinde misafir etmeye karar verdik” dedi.

Altındağ Belediyesi, hasta ve hasta yakınlarının konakladığı konukevinin kapılarını üniversite öğrencilerine açtı. Üniversite kazanıp Ankara'ya gelen ancak barınma sıkıntısı çeken kız öğrenciler, Altındağ Belediyesi Konukevi'nde 1 ay süreyle misafir edilecek. 27 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan konaklama imkanına başvurular, Altındağ Belediyesi'nin web sitesinden yapılabilecek.

Konukevinde 1 ay süreyle misafir edilecek kız öğrenci sayısının 60 kişi ile sınırlı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Balcı, “Evlatlarımızın barınma sıkıntısı yaşadığından haberimiz oldu. Altındağ Belediyesi olarak hızlı bir şekilde çözüm ürettik. Şu anda KYK yurtlarına yerleşememiş, yedekte bekleyen, yurt hakkı kazanamamış ve maddi imkanları ev kiralamaya yetmeyen öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizi 1 ay süreyle belediyemizin konukevinde misafir etmeye karar verdik. Bu süre zarfında onlar şehrimize alışacak, kendilerini toparlayacak ve en önemlisi yalnız hissetmeyeceklerdir. Öğrencilerimize misafirlik süresince sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikram edeceğiz" dedi.

“Biz kocaman bir aileyiz”

Altındağ'da kocaman bir aile olduklarını da sözlerine ekleyen Balcı, “Çalışıp, emek verip Ankara'da üniversite kazanmışlar. Ailelerinden ve memleketlerinden kopup buralara gelmişler. Öncelikle hepsini tebrik ediyorum. Hepsi hoş geldiler. Onlar da artık bizim ailemizin bir parçası. Hepsine sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum” diye konuştu.