Başkan Balcı öğretmenlerle bir araya geldi

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilçede görev yapan öğretmenleri Altındağ Kültür Sarayı'nda ağırladı.

Altındağ'ın vefakar öğretmenleri, Başkan Balcı'nın misafiri oldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Altındağ'da görev yapan öğretmenlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Balcı. “Öğretmenlerimiz başımızın tacı. Onlar evlatlarımızı, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitim neferleri. Bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Altındağ Belediyesi olarak daima yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğretmenler için ne yapılsa az olacağını ifade eden Başkan Balcı, “Altındağ'da görev yapan 5 binden fazla öğretmenimiz var. Geçtiğimiz yıl Altındağ'da görev yapan tüm öğretmenlerimiz için hep birlikte meyve fidanı dikmiş ve bir meyve ormanı oluşturmuştuk. 100 bin metrekarelik bir arazide oluşturduğumuz orman, bizim ilgimiz, öğretmenlerimizin ise sevgisiyle büyüdü yeşerdi. Ne mutlu bize ki ağaçlarımız meyvelerini vermeye başladı. Bu yıl da Altındağ Kültür Sarayı'nda bir araya gelip, birlikte keyifli zaman geçirdik. Biliyoruz ki ne yapsak az ama elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.