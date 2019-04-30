Başkan Balcı sözünü tuttu, şehit yakınları Çanakkale hayaline kavuştu

Ankara'daki 300 şehit yakını Altındağ Belediyesinin düzenlediği organizasyonla Çanakkale'ye gitti. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası kendisine ziyarette bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfının Çanakkale gezisi talebini yerine getirdi. Ziyaret esnasında verdiği sözü yerine getiren Başkan Balcı, gazilerin ve şehit ailelerinin hayallerine kavuşmasını sağladı.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen geziyle Çanakkale'ye giden Ankara'daki 300 şehit yakını, ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşadı. Anzak Koyu, Conk Bayırı ve Arıburnu'nda Çanakkale Deniz Savaşı'nın geçtiği bölgeleri gezen şehit yakınları ayrıca, Alçıtepe, Yahya Çavuş Şehitliği ve Sargı Yeri Şehitliği'ne de uğrayarak Çanakkale şehitleri için dualar etti. Mecidiye Tabyası'nı, Kilitbahir ve Namazgah Tabyaları'nı da gezen şehit yakınları, bol bol hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, verdiği desteklerden dolayı Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür etti.

“Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz için özel birim kurduk.”

Altındağ Belediyesi olarak şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olacaklarını dile getiren Başkan Balcı, "Bizleri ziyarete gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfının Çanakkale gezisi isteğini hemen yerine getirdik. Şehit aileleri ve gazilerimizin her isteği bizim için çok değerli. O isteklere öncelik veriyor ve hemen gerçekleştirmek için seferber oluyoruz. Bundan sonra da şehit ailelerimiz ve gazilerimizle çeşitli organizasyonlarda bir araya geleceğiz. Ayrıca bir de şehit ailelerimiz ve gazilerimizle daha yakından ilgilenebilmek için belediye bünyesinde özel birim kurma sözü vermiştik. Bu sözümüzü de kısa zamanda tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemiz bünyesinde yeni bir birim kurduk, artık kendilerine daha verimli hizmet verebileceğiz. Ben bu vesileyle vatan uğruna canını vermekten çekinmeyen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize ise saygı ve hürmetlerimi iletiyorum” dedi.