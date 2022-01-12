Başkan Çetin, 7'den 70'e tüm vatandaşları makamında ağırlıyor

Vatandaşlarla gerek mahalle ve ev ziyaretleri, gerekse düzenlenen programlarla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kendisiyle görüşme talebinde bulunan vatandaşları geri çevirmemeye özen gösteriyor.

Son günlerde hem sosyal medyada hem de makamında gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Ertuğrul Çetin, göreve geldiği ilk günden itibaren hiç aksatmadan sürdürdüğü Halk Günleri'nde vatandaşlarla tek tek sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor.

‘‘Haftanın iki günü makamda diğer günler sahada her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz''

Her kesimden vatandaşların gelip kendilerini ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şunları söyledi:

"Haftanın iki günü makamda diğer günler sahada her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımızı tek tek dinliyoruz. Halk günlerinde de 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerimizi ayrı ayrı dinliyor, keyifli sohbetler ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu için ilk günkü heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”