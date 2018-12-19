Başkan Çetin belediye başkan aday adaylarını kahvaltıda ağırladı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den Pursaklar Belediye Başkan aday adayı olan 26 ismi kahvaltıya davet edip, birlik beraberlik mesajı verdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara Kedisini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkezindeki Cafe de Kedi'de AK Parti'nin Pursaklar Belediye Başkan aday adaylarına kahvaltı verdi. Davete katılan aday adaylarına hitap eden Başkan Selçuk Çetin, “Amacımız davamıza, partimize, hemşehrilerimize ve ilçemize hizmet etmek için yola çıkan siz değerli kardeşlerimizi bir araya getirmek, tanıştırmak ve birlik beraberlik mesajı vermektir” dedi.

Pursaklar'da önemli hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Çetin, “İnsanlara hizmet etmek, onları tebessüm ettirmek ve hayır dualarını almaktan daha güzel bir şey yoktur” diyerek ilçede yaptığı çalışmalardan örnekler verip, tecrübelerini aktardı.

Davete katılan AK Parti Pursaklar Belediye Başkan aday adayları, böyle bir programın ilk defa yapıldığını ve önemli olduğunu belirterek, “Nazik davetiyle bizleri bir araya getiren, hizmetleriyle Pursaklar'ı Ankara'nın en güzel ilçeleri arasına taşıyan Belediye Başkanımız Selçuk Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Bizler Pursaklar'daki değişimin farkındayız. Partimiz, Selçuk Başkanımızı veya herhangi birimizden kimi aday gösterirse hep birlikte yine çalışmaya, bayrağı daha da yukarıya taşıyıp Pursaklar'a hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek ortak duygularını paylaştı.

Programın sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve aday adayları toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.