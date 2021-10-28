Başkan Çetin çiftçilerle buluştu

Pursaklar'da faaliyet gösteren meslek grupları ve esnaflar ile sık sık bir araya gelerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verip istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede üretim yapan çiftçileri misafir etti. Çiftçilerle gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Çetin'in yanı sıra, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Geniş katılım sağlayan çiftçilere detaylı bir sunum yapan Başkan Çetin, tamamlanan, devam eden projeler, gelecekte imza atılacak projeler ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

‘‘Tamamlanan ve devam eden projelerimizi çok beğenen çiftçilerimiz bize tam not verdi''

Her projenin şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tuttuğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Meslek grupları toplantımızda bugün, çiftçilerimiz ile beraberdik. Yaptığımız çalışmaların kısa bir sunumunu yaptık. Tamamlanan ve devam eden projelerimizi çok beğenen çiftçilerimiz bize tam not verdi. İlerleyen günlerde beraber tiyatro izleyeceğiz. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvaltı programının ardından Başkan Çetin, çiftçilere ilçede yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden Endemik Vadi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisleri ve Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'ni gezdirdi.