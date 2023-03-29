Başkan Çetin depremzedelerle iftarda buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, deprem bölgelerinden Pursaklar'a gelerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Asrın felaketinin ardından 11 ildeki depremzede vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla belediye ekiplerini deprem bölgelerine gönderen Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, bölgede yaraları sarmak için çalışmalarına devam ederken, Pursaklar'a gelen afetzedeleri de yalnız bırakmıyor. İlçedeki depremzede vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Çetin, iftarda afetzedelerle bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi'ndeki iftar programına Başkan Çetin'in yanı sıra Kaymakam Mehmet Yıldız katıldı.

“İllerimizi inşa ederek, sağlıkla yine sofralarda buluşacağız”

İlçeye gelen depremzede vatandaşları en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Bugün iftarımızı Kaymakamımız Mehmet Yıldız ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan ilçemize gelen depremzede hemşehrilerimizle yaptık. Gün yaraları sarma günüdür. Allah'ın izniyle en kısa sürede zarar gören illerimizi inşa ederek, sağlıkla yine sofralarda buluşacağız. Allah kabul etsin'' dedi.