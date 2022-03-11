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Başkan Çetin öğrencilerle birlikte uzay yolculuğuna çıktı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Nezaket Okulu öğrencileriyle birlikte uzay simülasyonu deneyimi yaşadı.


Eğitici ve öğretici etkinliklerle çocukların gelişimine büyük katkı sağlayan Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okulu öğrencilerine gezici uzay aracıyla uzay simülasyonu deneyimi yaşama imkanı sağladı. Çocuklara verdiği değeri gerçekleştirdiği etkinliklerle her fırsatta gösteren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğrencilerle birlikte gezici uzay mekiğine binip, evrenin derinliklerinde heyecan dolu bir serüven yaşadı.



‘‘Çocuklarımız deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direkt dahil olarak öğreniyor''


Gezici uzay mekiğine binerek çocuklarla heyecan dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Çetin, "Nezaket Okulu öğrencilerimizin eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımız deneyerek, yaşayarak, eğitimin içine direkt dâhil olarak öğreniyor. Uzay simülasyonu ve uzay teknolojileri alanında bilgiler öğrendik. Öğrencilerimiz burada simülasyonla hem öğrendiler hem de eğlendiler. Öğrencilerimizle birlikte bizler de çok eğlendik. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Uzay mekiğine binen çocuklar çok mutlu olduklarını, kendilerini uzayda gibi hissettiklerini belirterek, kendilerine bu imkânı sunan Başkan Çetin'e teşekkür ettiler.

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