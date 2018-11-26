Başkan Çetin öğretmenleri yemekte ağırladı

Kendisi de uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, bu anlamlı günde öğretmenleri unutmadı. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin kendilerine emanet edildiğini hatırlatan Başkan, 24 Kasım'da okul müdürlüklerine özel çiçekler gönderirken; 26 Kasım'da ise öğretmenler onuruna yemek verdi. Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen iki program ile öğretmenler günü kutlandı. Programlara Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin,Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, MHP ve CHP İlçe Başkanları, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

“Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için çalışıyoruz”

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Öğretmen annedir, babadır, abladır, ağabeydir, onun için her gün öğretmenler günüdür. Yavrularımıza her zaman bu şefkat ile yaklaşırız. Ulu Önder Atatürk'ün dediği ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için çalışıyoruz” dedi. Pursaklar'da geçen yıl 14 okulun birden ihalesinin yapılıp birçoğunun inşaatının başladığını hatırlatan Başkan Çetin “İnşallah ilçemiz daha güzel yerlere gelecek. Derdimiz vatanımıza, bayrağımıza, dinimize ihanet etmeyecek güzel nesiller yetiştirmektir. Bütün öğretmen kardeşlerim bu aşkla çalışıyorlar, buna inanıyorum. Bu vesileyle ahirete irtihal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, hayatta olan tüm öğretmenlerimize hayırlı ömür diliyor, öğretmenler gününü kutluyorum” diye konuştu.

“Pursaklar'da 10 okul inşaatı başladı”

Törende bir konuşma yapan Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ise “Bizi ancak ve sadece eğitim kurtarır. Hepimizin daha fazla çalışması gerekiyor. İlçemizde 30 bin öğrenci ve bin 800 öğretmen var. 2019'da ikili öğretim sona erecek, tekli öğretime geçilecek. 10 okulumuzun inşaatı başladı. 4 okulun da ihalesi yapıldı. İkinci dönemde 3 okulumuzun eğitim öğretime başlamasını ümit ediyorum. Bu vesileyle Öğretmenler Gününüzü kutluyorum” şeklinde konuştu. İlçe Mille Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil de “Sevgiyi, kardeşliği, sorumluluk duygusunu aktaran öğretmenlerimiz bizim için çok değerlidir. Bütün kurumlarımız destek veriyor. Belediyemiz, Belediye Başkanımız çok büyük destekler veriyor. İnşallah ilçemizde daha güzel eğitim hizmetleri verip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi taşıyacağız” diyerek öğretmenler gününü kutladı.

Programlar Dede Korkut Lisesi Sanat Topluluğunun verdiği mini konserler, okullardaki voleybol ve masa tenisi turnuvalarında dereceye girenlerin ödül takdimi ve yemek ikramı ile sona erdi.