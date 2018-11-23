Başkan Çetin okullara çiçek gönderip Öğretmenler Günü'nü kutladı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki bütün okullara çiçek göndererek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kendisi de uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, bu anlamlı günde öğretmenleri unutmadı. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin kendilerine emanet edildiğini hatırlatan Başkan Çetin, okulların öğretmenler odasına özel çiçekler hazırlattı. Başkan Çetin'in özel olarak hazırlattığı çiçekler okul müdürlüklerine teslim edildi. Çiçeklerin üzerinde ise Başkan Çetin'in “Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun” mesajı yer aldı.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu, medeniyeti ve kültürü inşa eden öğretmenlerin aynı zamanda birer rehber olduğunu söyleyen Çetin, “Fedakarca görev yapan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Öte yandan Öğretmenler Günü'nü kutlamak için gelen AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatı ve belediye personelini de makamında misafir eden Belediye Başkanı Çetin, ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür etti.