Başkan Çetin: "Pursaklar'da aç ve açıkta kimse kalmasın diye çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

"Pursaklar'da aç ve açıkta kimse kalmasın diye çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

Aşevinin Ramazan'ın ruhuna uygun olacak şekilde hizmet vereceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kardeşlik ve dayanışma duygularının arttığı Ramazan ayında, Pursaklar'da aç ve açıkta kimse kalmasın diye çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hayata geçireceğimiz aşevinin, çok büyük ve önemli bir toplumsal ihtiyacı karşılayacak. Amacımız, tüm yıl olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizden geldiğince katkıda bulunmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirebilmektir. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Allah'ın izni ile Ramazan ayında hizmete hazır hale getireceğiz" dedi.

Pursaklar Belediyesince, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yıl boyunca yemek ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiği aşevinde, Ramazan ayı boyunca da iftar yemeği verilecek.