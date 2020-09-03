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Başkan Çetin zabıtanın 194. yaşını kutladı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı kutladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı.


Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personelini makamında ağırladı. Çetin, vatandaşların sağlığı, huzuru ve güveni için özellikle korona virüs döneminde gece gündüz demeden canla başla çalışan mesai arkadaşlarının 194. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Zabıta Müdürlüğünün belediyenin gören gözü, işiten kulağı olduğunu belirten Başkan Çetin, "Pandemi sürecinde görüldüğü üzere zabıta ekiplerimize çok fazla yük düştü. Böylesi zor zamanlarda toplumun, halkın yanında olması gereken kuruluşların başında Zabıta Müdürlüğümüz gelmektedir. Zabıta ekiplerimizin faaliyetlerinden, çalışmalarından gayet memnunuz. Hemşehrilerimiz adına verdiğiniz emeklerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Zabıta Haftanızı kutluyorum" dedi.


Zabıta Müdürü Tarık Ezandemir ve zabıta personeli, Başkan Çetin'e özel günlerini unutmadığı için teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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