Başkan Çetin'den istihdama tam destek

Göreve gelir gelmez iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliğini faaliyete geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, yatırımcıların ilgisini ilçeye çekerek, yeni iş alanlarını Pursaklar'a taşımaya devam ediyor. Yatırımcıların Pursaklar'ı tercih ediyor olmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yeni nesil tekstil atölyemiz sona yaklaştı. İstihdamı önceleyen projelere hep destek olmayı kendimize amaç edindik. Hep hayalini kurduğum, üretime katılan insanların sayısını çoğaltmak istediğimiz bir projeydi. Yatırımcı arkadaşlarımızın Pursaklar'a ilgi göstermesinden dolayı çok mutluyum. İnşallah herkesin kazandığı bir işletme olur. Hayırlı, bereketli bol kazançlar diliyorum” dedi.

Pursaklar'ı tercih eden Yeni Nesil Tekstil Atölyesi'nin mayıs itibarı ile 35 kişi ile birlikte hizmet vermeye başlayacağı belirtilirken, haziran ayı sonu itibarı ile de 100 kişiyi istihdam etmesi planlanıyor.