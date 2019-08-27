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Başkan Çetin'den Kaymakam Yıldız'a hayırlı olsun ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamlığına atanan Mehmet Yıldız’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamlığına atanan Mehmet Yıldız'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


2019 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Ankara Kızılcahamam Kaymakamlığından Pursaklar Kaymakamlığına atanan Mehmet Yıldız'a Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Çetin, ilçe ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Yıldız'a aktardı. Pursaklar Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Çetin, "Biz Pursaklar Belediyesi olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Kaymakamlıkla el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Pursaklar'ın yarınının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz. Bir kez daha Pursaklar'a hoş geldiniz diyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum" dedi.


Kaymakam Yıldız, Başkan Ertuğrul Çetin'in kendisine gösterdiği ilgi ve yakınlık nedeniyle teşekkür ederek, Pursaklar için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

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