Başkan Demirel: “Soğukta evinde titreyen ve ocağında sıcak çorba kaynamayan aile varsa vebali hepimizin üzerinedir"

Demirel: “Soğukta evinde titreyen ve ocağında sıcak çorba kaynamayan aile varsa vebali hepimizin üzerinedir" dedi.

Başkan Demirel, gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespitini yaparak belediyenin sosyal imkanlarından yararlandırdıklarını belirterek, "Toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler gerçekleştirirken, ihtiyaç sahibi, engelli, hasta, yaşlı düşkün, yardıma muhtaç hemşehrilerimizi de unutmuyoruz. Aşevimizle 365 gün boyunca bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Eti-kart ve şefkateli projelerimizle binlerce ihtiyaç sahibine destek sağlıyoruz. Engelli ve yatalak hastalarımıza evde bakım hizmeti sunuyoruz" dedi.

Meclis üyelerine, muhtarlara, STK'lara ve duyarlı vatandaşlara seslenen Demirel, “İlçemizde, mahallenizde, sokağınızda, yaşadığınız sitede, apartmanda bizim bilmediğimiz ve takip edemediğimiz kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç yaşlı, hasta, engelli vatandaşımız varsa lütfen bize bildiriniz. Bunun vebali, sorumluluğu hepimizin üzerinedir. Kışın evinde bir ailemiz odunu kömürü olmadığı için titriyorsa, evinde sıcak bir tas çorba kaynamıyorsa bunun sorumluluğu hepimizindir. Geliniz hep birlikte ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Onlara belediyemizin sosyal yardımlarından yararlanmalarını sağlayalım" diye konuştu.

İhtiyaç sahipleri, Etimesgut Belediyesinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bizzat başvurarak ya da 0312 246 16 85-246 13 86 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor. Başvurunun ardından belediye görevlileri, adrese giderek yerinde tespitlerini yapıyor, ihtiyaçları belirliyor. Durumuna göre ihtiyaç sahibi ailelere sefer tasıyla her gün aşevinden yemek ulaştırılıyor ya da eti-kart verilerek ihtiyaçlarını kendi karşılaması sağlanıyor. Giyim ihtiyacı varsa Şefkateli çarşısına götürülerek beğenerek kıyafetlerini almalarına imkan sağlanıyor, ev eşyaları tedarik ediliyor. Eğer kişisel bakımını kendi yapamayacak kadar düşkünse evde kişisel bakım hizmeti veriliyor. Engelli çocuğu varsa engelsiz yaşam merkezinden yararlanmaları ve ilgili kurumlardan sosyal haklarının takibi yönünde rehberlik hizmeti sağlanıyor.