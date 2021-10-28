Başkan Dinç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

INVAMED-RD GLOBAL Başkanı Raşit Dinç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı mesajında, "Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Dinç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz milletimizle birlikte başlattığı ve büyük mücadeleler sonucu kurduğu Cumhuriyetimizin 98. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamı büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve saygıyla yad ediyorum. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.