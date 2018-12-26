Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıldönümünü yayınladığı mesajla kutladı. Başkan Duruay, "27 Aralık istiklalimiz için bir dönüm noktasıdır" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı 27 Aralık 1919 tarihi Türk milletinin istiklal ve hürriyetine kavuşması yolunda çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ankara bugünden itibaren Kuvay-ı Milliye Karargâh, İstiklal Savaşımıza sevk ve komuta merkezi olmuştur. Daha sonra da milli iradenin temsil edildiği yer, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu almıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Ankaralıların milli mücadeleye verdiği desteğe ve fedakarlıklara da dikkat çeken Duruay, "Mensubu olmaktan gurur, ve kıvanç duyduğum bir Ankaralı olarak, Millet olarak ateş çemberinden geçtiğimiz zorlu yıllarda, Heyeti Temsile ev sahipliği yapan, canını ve malını tereddüt etmeyen Ankaralılara şükranlarımı sunuyorum. Ankaralılar, bugünde aynı azim ve kararlılıkla milletinin ve devletinin bölünmez bütünlüğünün yanındadır. Ankaralılar, Kuvay-ı Milliye şehri, aziz cumhuriyetin başkenti Ankara'yı dünya başkentleri arasında layık olduğu konuma getirmek için elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu tarihi günün 99. yıldönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.