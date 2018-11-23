Başkan Duruay'dan Öğretmenler Günü mesajı

Öğretmenlerin eğitim ve öğretim sisteminin mihenk taşı olduğunu vurgulayan Başkan Duruay, mesajında, "Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Öğretmenler, insanlığı engin aydınlıklara taşıyan adsız kahramanlardır. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine ulaşabilmesi, eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkündür. Öğretmenler, ilmin ve irfanın bayrağını taşıyan neferlerdir. Ülkemizin her köşesinde fedakarca çalışan ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin gayreti hiçbir bedel ile ödenemeyecek kadar kutsaldır. Evlatlarımızın eğitilerek istikbale erişmesini sağlayan öğretmenler, bu vesileyle ülkemizin de geleceğine yön vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.