Dr. Ali Erbaş, “Dünya'nın İslam'ın ilkelerine ihtiyacı var” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2018-2019 öğretim yılında mezun olacak Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) öğrencileriyle “Mezuniyetten Mesuliyete” başlıklı programda bir araya geldi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilere hitap eden Erbaş, “Uluslararası İlahiyat Programı, Diyanet İşleri Başkanlığımızın en çok önem verdiği ve gelecekte kendilerinden gönül coğrafyamızda ve gurbette insanlarımızın istifade edeceği gençlerin yetiştirildiği çok önemli programdır” diye konuştu.

Programa, “Mezuniyetten Mesuliyete” adı verilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu söyleyen Erbaş, Müslümanların mesuliyet duygusu ile hareket etmesi gerektiğini belirtti.

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır” hadis-i şerifini hatırlatan Erbaş, öğrencilere ülkelerine geri döndüklerinde, elde ettikleri birikimleri insanların faydasına kullanmalarını tavsiye etti. Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem)'in, Yesrib'i Medine-i Münevvere haline getirmede ilk yaptığı işlerden birisinin Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, “Çünkü insanın münevver olabilmesi, aydınlanabilmesi için ilim, bilgi, hikmet, irfan sahibi olacak ve ibadet hayatının ayrılmaz bir parçası olacak. Mescid-i Nebevi bütün bu ihtiyaçları karşılamak için yapıldı” şeklinde konuştu.

“Mescitleri birer mektep haline getireceğiz”

Hz. Muhammed'(sallallahü aleyhi ve sellem)'in, “Ben muallim olarak gönderildim” sözünü hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

“Genç kardeşlerim, gittiğimiz yerlerde mescitleri birer mektep haline getireceksiniz. Mescitte her biriniz muallim ve muallime olacaksınız. Siz artık mezun oluyorsunuz. Elinizden kitap düşmeyecek. Çünkü artık siz İlahiyat Fakültesi mezunusunuz, siz hocasınız. Sadece bizim insanlarımız, bizim vatandaşlarımız değil, bütün Müslümanlar, hatta gayrimüslimler de, herkes sizden istifade edecek. Bulunduğunuz yerlerde cami içi ve cami dışı hizmetler sizi bekliyor. Camiyi mektep haline getirerek camilerde çocuklara, gençlere, yaşı kaç olursa olsun insanlara cami dersleri yapacaksınız. İlmihal, tefsir, hadis, Kur'an-ı Kerim dersi yapacaksınız. Kur'an-ı Kerim bilmeyen insanlara öğretmek, öğrenenlerin okumasını sağlamak, okuyanlara manasını anlatmak ve hayatımızın bir parçası haline getirmek. Buna ihtiyacımız var, dünyanın buna ihtiyacı var. Dünya'nın Kur'an'ın ilkelerine, İslam'ın ilkelerine ihtiyacı var.”

Yeni Zelanda ve Sri Lanka'daki terör saldırılarına dikkat çeken Erbaş, “Dünyada kötülükten beslenen insanlar var. Onlar insanların eline silah verip camide, kilisede, mabette ibadet eden insanları öldürecek kadar kötülükten beslenmeye başladılar. Masum insanlar öldürülüyor. Bu nasıl bir kötülüktür. Bunlara kim engel olacak? Köşe başlarında on yaşındaki çocuğun eline uyuşturucu verip okulda sattıran insanların kötülüğüne kim engel olacak?” ifadelerini kullandı.

Erbaş, her açıdan Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem)'i örnek almak gerektiğini belirterek, “Peygamber Efendimizin, ‘Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' anlayışından hareketle insanlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı Peygamberi bir ahlaka davet etmemiz gerekiyor. İlim, irfan, bilgi, hikmet, davet, tebliğ, muallimlik, din hizmeti, din eğitimi yolundan ayrılmayalım. Çünkü insanlığın bize ihtiyacı var” ifadelerini aktardı.

Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay'ın da hazır bulunduğu programın sonunda Başkan Erbaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.