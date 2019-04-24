Başkan Erbaş: “Birliğe, beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var”

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin'i kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Birliğe, beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin'i makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaynuddin'e ziyaret için teşekkür etti.

Din eğitimi ve din hizmetlerinin ulaştırılması noktasında Rusya Müslümanlarının her zaman destekçisi olduklarını kaydeden Başkan Erbaş, “Çünkü biz, birbirimize çok yakın iki milletiz, iki ülkeyiz. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğimizi geliştirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

“Dualarımız Türk milletine”

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye'nin Rusya Müslümanlarına yaptığı katkılar için teşekkür ederek, “Selam, hürmet ve dualarımız Türk milletine, Türkiye'ye, bizim dostumuz olan ve bize çok yardım eden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'adır” şeklinde konuştu.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.