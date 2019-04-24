Başkan Erbaş, İran Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti

Dr. Ali Erbaş, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Dr. Ali Erbaş, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyükelçi Farazmand'a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Cenab-ı Hak güzel hizmetler yapmayı ve iki ülke arasında özellikle diyaneti alanda, din hizmetleri, din eğitimi ve kültürel ilişkiler alanında güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. İnşallah sizin büyükelçiliğiniz döneminde çalışmalarımız daha da gelişir ve insanlığın hayrına, ümmetin hayrına güzel işler yapmış oluruz” dedi.

Başkan Erbaş, özellikle batıda yükselen İslam karşıtlığına dikkat çekerek, “Buna karşı Müslüman ülkeler olarak ümmetin birliğini sağlamak ve bu hareketlere karşı koyabilmek için bizim hem İran-Türkiye hem de diğer ülkeleri de bu noktada birlik içerisine davet ederek çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu çerçevede 2018 yılında yaptığı çalışmaları dile getiren Başkan Erbaş, “2018 yılında İstanbul'da birkaç toplantı düzenledik. ‘Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde 250 kadar Müslüman temsilciyi dünyanın her yerinden bir araya getirmeye çalıştık. Mescid-i Aksa ve Filistin konularını görüşmek üzere İstanbul'da ‘Uluslararası Kudüs Zirvesi' düzenledik ve gerçekten verimli bir toplantı oldu. Avrupa Müslümanlarını bir araya getirmek için Almanya'da büyük bir toplantı yaptık” ifadelerini kullandı.

Doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmanın önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Kur'an ve sünnet çizgisinde bir din eğitimini öncelememiz gerekiyor. Bazı yanlış din algıları ile hareket eden gruplar, bir bakıyorsunuz terör örgütüne dönüşmüş. Şiddeti önceleyen ve adeta katliamlar yaparak kendi hareketlerini sürdüren bu terör örgütlerine karşı bizim de mutlaka doğru dini bilgi ile gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Böylece islamofobiyi kışkırtarak anti-islam noktasına getirenlere karşı da tedbirlerimizi almış oluruz.”

‘Sıfır Atık, Sıfır İsraf Projesi'

Türkiye ve İran'ın hac organizasyonlarını teşkilatlı ve düzenli bir sistem içerisinde gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Erbaş, iki ülkenin özellikle israfı önleme ve çevre temizliği noktasında öncülük yapabileceğini belirterek, “Müslümanların hem israftan uzak kalmaya hem de temizlik noktasında büyük bir çalışma içerisinde olması gerekiyor. Bu konuda bizim öncülük yapmamız mümkündür. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri hanımefendinin himayelerinde ‘Sıfır Atık, Sıfır İsraf Projesi' başlatıldı. Bu ve benzeri konularda işbirliği yapabiliriz, tecrübelerimizden yararlanabiliriz” şeklinde konuştu.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ise kabulünden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Konuk Büyükelçi, Başkan Erbaş'ın hacda ‘Sıfır Atık-Sıfır İsraf Projesi' ve sahih dini bilginin yaygınlaştırılması noktasındaki önerilerinin İran'da karşılık bulacağını ifade etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.