İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Erbaş, kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı davet etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle gittiği Adıyaman’da kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı kırmayarak bulunduğu yere davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle gittiği Adıyaman'da kendisine çiçek vermek isteyen küçük kızı kırmayarak bulunduğu yere davet etti.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle gittiği Adıyaman'da bir vatandaş Erbaş'a sosyal medya üzerinden ulaştı. Vatandaş paylaşımında, kızının da aralarında bulunduğu Şehit Engin Tilbaç Anaokulu Diyanet sınıfı öğrencilerinin ziyareti sırasında Erbaş'ı görmek istediğini ve kızının da kendisine çiçek takdim etmek istediğini ancak edemediğini belirtti. Paylaşımı görünce kayıtsız kalmayan Erbaş, küçük kızı ve babasını, bulunduğu yere davet ederek küçük kızın çiçeğini kabul etti.


Erbaş konuya ilişkin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında gittiğimiz Adıyaman'da,bizleri ziyaret edip çiçek hediye eden kıymetli yavrumuza çok teşekkür ediyorum. Kızımızın nezdinde Şehit Engin Tilbaç Anaokulu Diyanet sınıfının kıymetli öğrencilerini gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.